В сети появилось видео применения азербайджанцами ТОС-1А «Солнцепек» в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

24 ноября 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Азербайджанская армия постфактум демонстрирует какое современное вооружение она применяла, в недавно завершившихся военных действиях в Нагорном Карабахе. Ранее речь шла о БПЛА, ствольной и реактивной артиллерии, танках Т-90С, теперь опубликовано видео применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».



Выясняется, что установки ТОС-1А «Солнцепек» применялись азербайджанцами в боях с армянами с самого начала осенней кампании 2020 года. Эксперты отмечают, что армянской армии обороны НКР действительно пришлось воевать против лучше вооружённого и многократно превосходящего по силам противника, что серьезно повлияло на боевой дух защитников Арацаха (НКР), в какой-то момент он был надломлен. Оказаться под огнем «Солнцепека» в чистом поле, реально страшно, шансов выжить практически нет.