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СБУ взяла в заложники семью ополченца ЛНР

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

СБУ взяла в заложники семью ополченца ЛНР
Фото: соцсети

Сотрудники службы безопасности Украины задержали при пересечении границы между Украиной и Луганской Народной Республикой семью одного из военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу Министерства государственной безопасности Республики.

Получив информацию о том, что жена и ребенок ополченца Народной милиции(НМ) ЛНР Юрия Привалова проживают на контролируемой Киевом территории, сотрудники СБУ начали склонять семью военнослужащего НМЛНР к сотрудничеству. Когда методы психологического давления не подействовали, они подверглись репрессиям: женщина по наставлению СБУшников была уволена с работы, а ребенок отчислен из школы.

«При попытке семьи Привалова выехать в ЛНР им было сообщено, что покидать подконтрольную Украине территорию запрещено. Таким образом, по факту служба безопасности Украины взяла семью военнослужащего ЛНР в заложники. Украинские спецслужбы не просто нарушают права человека, признанные мировым сообществом, но и взяли за основу своей деятельности тактику террора», — пояснили в МГБ ЛНР.

ША

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