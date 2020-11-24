Минобороны завершает строительство детского инфекционного отделения в Пскове

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24 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В рамках выполнения поручения Президента России военные специалисты завершают строительство детского инфекционного отделения на 60 койко-мест в городе Пскове. Сообщает Минобороны РФ.

Готовность возводимого специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России детского отделения проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее, военные строители сдали два многофункциональных медицинских центра оснащенных самым современным оборудованием и техникой на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, построенных по типовым проектам Минобороны России, которые уже были успешно реализованы.

15 сентября, в ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Министерства обороны в Пскове и Великих Луках, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к Президенту России с просьбой об оказании Министерством обороны РФ помощи в строительстве детского инфекционного отделения на 60 койко-мест. Незамедлительно военные строители вышли на площадку.

В настоящее время военные специалисты завершают строительно-монтажные работы, осуществляется поставка и монтаж медицинского оборудования.