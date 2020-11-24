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На Дальнем Востоке американский эсминец пытался нарушить границу РФ этому воспрепятствовал БПК «Адмирал Виноградов»

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

На Дальнем Востоке американский эсминец пытался нарушить границу РФ этому воспрепятствовал БПК «Адмирал Виноградов»
Фото: соцсети

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» не позволил нарушить государственную границу Российской Федерации эсминцу ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Сообщает Минобороны РФ.

Сегодня в 6.17 (мск) эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн», который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра. Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод.

Американский эсминец «Джон Маккейн» вышел в нейтральные воды, после предупреждения по радио и боевого маневра БПК «Адмирал Виноградов». Повторных попыток нарушить российскую границу корабль ВМС США не предпринимал. БПК «Адмирал Виноградов» продолжает выполнение задач. Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

ША

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