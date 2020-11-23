Австралия получила еще девять самолетов F-35A

Королевские Австралийские военно-воздушные силы (КАВВС) и ВВС США завершили совместные учения Lightning Spear (копье молнии) на базе ВВС Эглин во Флориде (США), которые проводились для того, чтобы помочь истребительной эскадрилье КАВВС лучше освоить недавно купленные Австралией самолеты пятого поколения F-35A.
Командир австралийской эскадрильи капитан Джон Хейли сказал, что учения, которые проходили с 12 по 28 октября, продемонстрировали растущую мощь Королевских ВВС Австралии благодаря истребителям пятого поколения «Lightning 2». В частности, он сказал: «Работа с ВВС США предоставляет важные возможности развить наше общее понимание платформы, которую мы используем». Затем группа перегнала еще девять самолетов Lightning в Австралию. По маршруту перелета делалась посадка на Гавайях и осуществлялись дозаправки в воздухе.
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