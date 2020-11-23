ВМФ Ирана скоро получит новейший эсминец

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23 ноября 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны Ирана заявил, что в ближайшем будущем ВМФ Исламской республики пополнит свой боевой состав современным отечественным эсминцем, получившим название «Дена».

Бригадный генерал Амир Хатами сообщил в понедельник, что новый боевой корабль, который был спроектирован и изготовлен иранскими специалистами, обладает лучшими возможностями по сравнению с другими эсминцами ВМФ Ирана.

Напоминаем, что в прошлом месяце командующий ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Иран планирует представить в ноябре свой первый отечественный вертолетоносец, получивший название «Персидский залив». Этот корабль способен нести вертолеты, беспилотники, ракеты и другие средства ведения войны.