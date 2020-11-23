Минобороны Южной Кореи покажет новейшую экипировку солдата

Аргументы Недели → Армия 13+

23 ноября 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военное ведомство Южной Кореи представит на выставке «Инэкспо», которая начнется во вторник и продлится до 3 декабря, свои новейшие оборонные технологии. Мероприятие пройдет в онлайн режиме.



На выставке будут представлены достижения Южной Кореи в военной области. Многие министерства, государственные и частные предприятия и муниципалитеты продемонстрируют свои новаторские разработки. Армия продемонстрирует технику нового поколения и улучшенную экипировку солдата, которую введут в эксплуатацию в 2024 году. Флот представит новые корабли, которые разрабатывались в рамках программы «Умный боевой корабль». ВВС покажут свои новинки, которые скоро будут внедрены в войсках. Здесь все от оборудования аэродромов, до беспилотных летательных аппаратов.