Т-90 хорошо себя зарекомендовали в Карабахском конфликте

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23 ноября 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Танки Т-90С российского производства в целом показали хорошую боеспособность и неплохую живучесть в ходе осенней кампании карабахской войны этого года. Об этом размещен материал на сайте агентства «АННА-Ньюс».

Танк Т-90 является глубокой модернизацией танка Т-72, но по сути это другая машина. Она оборудована новой системой управления огнем «Иртыш» и комплексом управления вооружением 9К119 «Рефлекс», системой активной защиты ТШУ-1 «Штора».

Азербайджан закупил 100 таких танков. Применение их на поле боя этой осенью в Карабахе дало определенный эффект. Известны три случая, когда данные таки были подбиты армянским ополчением. Результат таков - танки не сгорели и экипажи остались живы.

Указывается, что были попытки с азербайджанской стороны проведения атак пехоты и танки при этом шли в непосредственной близости от ее боевого порядка. Это несомненная ошибка, поскольку при срабатывании динамической защиты танка пехотинцы, которые находятся рядом могут получить ранения или быть убиты. Кстати, к этому факту очень серьезно подошли российские военачальники и разработчики боевых систем. Напоминаем, что на вооружении ВС РФ находятся боевые машины поддержки танков «Терминатор», созданная на платформе Т-72. Оснащение этих машин и наличие укрупненного экипажа (пять человек) позволяет им относительно надежно прикрывать наступление танков, уничтожать противотанковые средства противника.

В современных условиях пехота может наступать в боевых порядках с танками только находясь в БМП или БТР, в спешенном состоянии этого делать не стоит, причина указана выше. Российские ВС предполагают использование боевых роботов, которые в какой-то степени заменят пехоту на поле боя. В Сирии были опробованы многофункциональные робототехнические комплексы на гусеничном ходу «Уран-9». Вероятно, эта концепция уже имеет дальнейшее развитие, но поскольку Минобороны РФ становится все более засекреченным, информация о новых разработках соответственно становится все более скупой.

В целом можно отметить, что карабахский конфликт еще раз показал, что российские танки Т-90 составляют достойную конкуренцию лучшим западным образцам. Сейчас многие СМИ публикуют большое количество материалов, в которых говорится о том, что танки изжили себя, как таковые, и должны быть отправлены на свалку истории. Карабах показал, что такие выводы сделаны преждевременно и у этих машин есть боевая перспектива. Новые образцы демонстрируют великолепные боевые и технические качества, а также - феноменальную живучесть. На подходе новый российский танк Т-14 на платформе «Армата» и серия тяжелых боевых машин пехоты и поддержки. История бронетехники продолжается, этот вид вооружений не исчерпал свои возможности и по-прежнему перспективен.