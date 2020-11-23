На МРК Одинцова поднят Андреевский флаг

В Балтийске в минувшие выходные торжественно поднят Андреевский флаг на новейшем малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово», третьем корабле серии, оснащенном зенитным ракетно-артиллерийским комплексом. Об этом Минобороны РФ 23 ноября разместило информацию в соц-сети «Твиттер».
Андреевский флаг командиру корабля вручил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. С этого дня МРК «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» официально находится в боевом составе БФ РФ. Корабль был заложен 29 июля 2016 года под заводским номером 253 на ОАО «Ленинградском судостроительном заводе «Пелла»», спущен на воду 5 мая 2018 года.
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