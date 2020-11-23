Плакаты времён Великой Отечественной войны разместят на полигонах ЗВО

Аргументы Недели → Армия 13+

23 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полигоны Западного военного округа будут оборудованы фронтовыми плакатами времён Великой Отечественной войны, призывающими военнослужащих изучать военное дело, быть бдительными, стойкими и верными Военной присяге. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«Художественными элементами новых плакатов, которыми оборудуются полигоны, стали знаменитые советские фронтовые плакаты и фотографии военных лет. Это не только покажет военнослужащим преемственность поколений защитников Родины, напомнит о подвигах дедов, но и позволит повысить качество боевой подготовки подразделений», - отметил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Плакаты будут установлены на контрольно-пропускных пунктах, стрельбищах, местах проведения теоретических и практических занятий, пунктах выдачи боеприпасов, в полевых парках боевой техники.

Для каждого полигона будут использоваться плакаты, связанные с определённым этапом Великой Отечественной войны, так в Ленинградской области будут размещаться плакаты времён обороны Ленинграда, в Московской области – периода Битвы за Москву и др. Комплекты плакатов разработаны для всех видов и родов войск. Новые плакаты будут установлены на полигонах ЗВО в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Воронежской областях и других регионах.