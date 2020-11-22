Украинская революция «гидности» была задумана спецслужбами США как удар по России

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В семилетнюю годовщину «Евромайдана» украинские кураторы из-за океана решили сказать правду об истинных целях его реализации. Автором «сенсации» стала временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. В её поздравительном заявлении сказано, что изначально целью протестов на Украине была заложена пресловутая «евроатлантическая интеграция». Под этим понятием Вашингтон всегда понимает вступление страны-марионетки в НАТО, против расширения которого резко выступает Российская Федерация. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс».



«Эти действия граждан вывели Украину на дорогу реформ, на которой был сделан непростой шаг вперёд. Новые институции, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнёрских отношений с НАТО и ЕС, стабилизацию банковской и энергетической отрасли и глубокое привлечение гражданского общества, были бы невозможны без Евромайдана», – значится в поздравлении. То есть все разговоры о борьбе с коррупцией и проворовавшимися чиновниками Украины были для популяризации протестов, иначе на площадь сложно было бы выгнать столько народа, считает агентство «Анна-Ньюс».

Думаю, что разочарую их. Есть точные данные (получение из самых, что ни наесть достоверных источников) о том, что для поддержания протестных выступлений в Киев завозилась валюта (доллары США) мелкими банкнотами в огромном количестве (мешками и чемоданами). Печеньки от Кондолизы Райс были даже не верхушкой айсберга, а его самой малой крупицей, этакой крохотной вишенкой на обширной поверхности огромного торта. В государственном перевороте на Украине деньги были не только кровью (войны) и пищей, но и питательной средой.