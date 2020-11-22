Турецкие беспилотники обстреляли сирийскую деревню Айн Иса

На севере провинции Ракка турецкие войска и их союзники из местной оппозиции подвергли обстрелу жилые районы в окрестностях населенного пункта Айн Иса. Об этом сообщает сирийское правительственное новостное агентство «САНА», ссылаясь на местные источники.
Турецкие беспилотники выпустили несколько реактивных снарядов по жилым районам в окрестностях селения Айн Иса, расположенном на севере провинции (мухафазы – сир) Ар-Ракка, разрушено несколько жилых зданий и нанесен значительный вред сельскохозяйственным угодьям. Похоже, Анкара окончательно уверилась в эффективности ударных дронов. Как говориться, - «все до поры до времени». Как только САР получит на вооружение российские комплексы РЭБ, господству турецких дронов в сирийском небе придет конец.
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