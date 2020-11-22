Американец застрелен сотрудниками службы безопасности Буркина-Фасо

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Американский гражданин был убит силами безопасности Буркина-Фасо возле военной базы в столице страны Уагадугу. Мужчина прогуливался рядом с военным лагерем «Баба Си», расположенном к югу от города, вел себя «подозрительно» и был застрелен после попытки задержания, сообщило французское новостное агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленный источник в силах безопасности.

Американский гражданин не подчинился требованиям охраны военной базы и попытался бежать, солдаты открыли по нему огонь. Это произошло в субботу. Источник также сообщает, что его немедленно доставили в поликлинику, где он скончался. Сотрудник посольства США в Буркина-Фасо подтвердил смерть американского гражданина в Уагадугу, не предоставив подробностей.

Действия охраны военного лагеря объясняются напряженной обстановкой в стране накануне президентских выборов. Служба безопасности Буркина-Фасо предупреждает о возможности военного выступления джихадистского подполья.