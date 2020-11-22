Турция возобновила военную активность в Сирии, после прекращения огня в Карабахе

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22 ноября 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На северо-западную территорию Сирии вошла большая колонна бронетехники и грузовиков турецкой армии. Анкара заявила об основании новых наблюдательных постов своих войск в провинции Идлиб. Об этом сообщает новостное агентство «Аль Масдар ньюс», ссылаясь на местные источники.



Колонна военной техники турецкой армии вошла на сирийскую территорию в субботу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусен. Также поступает информация об установлении новых турецких наблюдательных постов в районе Джебель-эз-Завия на юге Идлиба. Отмечается, что сеть этих опорных пунктов размещается вблизи от линии фронта и направлена на то, чтобы воспрепятствовать наступлению Сирийской арабской армии. Есть данные, что Дамаск намерен возобновить действия своих войск в северном направлении для очистки от боевиков вооруженной оппозиции районы прилегающие к участку автомагистрали М-4, соединяющему Латакию и Алеппо.