В Ираке активизировались боевики «черного халифата»

Аргументы Недели → Армия 13+

22 ноября 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Джихадисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), устроили засаду на трассе в 200 км на север от Багдада. Сначала сработал фугас, заложенный на обочине дороги. Затем, когда к месту происшествия прибыло шиитское ополчение и сотрудники службы, боевики (занимавшие скрытые позиции) открыли по ним огонь из стрелкового оружия, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает портал «ЕАДейли», ссылаясь на арабский телеканал «Аль-Арабия».

Силы безопасности и шиитское ополчение Ирака - Хашд Аш-Шааби за последние две недели провели как минимум три военные акции против военизированных формирований ожившего ИГ. Эта активизация «черноного халифата» происходит на фоне вывода части американских войск с территории Ирака. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сокращает свой контингент в этой стране до численности в 2500 штыков.

Глава CENTCOM генерал Кеннет Маккензи считает, что группировка ИГ в Ираке насчитывает до 10 тыс. бойцов. Он также дал высокую оценку боеготовности службы безопасности и армии Ирака.