Пентагон перебрасывает ударную авиацию из Германии на Ближний Восток

Аргументы Недели → Армия 13+

21 ноября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ВВС США перебросили из Германии, с военного Спангдалем аэродрома многоцелевые истребители-бомбардировщики 480-ой эскадрильи 52-го авиаполка на свою базу Аль-Дафра в Объединенных арабских эмиратах.

Эта акция была направлена на усиление американских сил в ближневосточном регионе. Кроме того, по словам представителя Центрального командования ВС США (ЦЕНТКОМ), операция демонстрирует способность американских ВВС быстро развертывать и использовать силы в любой точке земного шара в любой момент. В данном случае отрабатывалась способность авиационного подразделения в кратчайшие сроки после длительного перелета приступить к выполнению задач в интересах коалиции и партнеров.

«Переброска 480-й истребительной эскадрильи демонстрирует гибкость ВВС США и приверженность ЦЕНТКОМа союзникам и партнерам в укреплении безопасности и стабильности в регионе», - сказал генерал-лейтенант Грег Гийо, командующий 9-й воздушной армией (Центральные воздушные силы). «Подразделение будет выполнять широкий спектр задач, включая боевые операции и совместные маневры с союзниками и региональными партнерами», - пояснил американский генерал журналистам во время брифинга. Предыдущее подобное перемещение сил военной авиации США отрабатывалось в 2019 году. Тогда самолеты перебрасывались из военной базы Авиано (Италия) на Ближний Восток.

Напоминаем, что на минувшей неделе войска США вывели с территории Сирии часть своего личного состава и до 87 единиц бронетехники. Возможно, эти события как-то взаимосвязаны.