США резко сокращают свой военный контингент в Сирии

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21 ноября 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Соединенных Штатов, незаконно размещенные в Сирии, вывели свою военную технику и солдат из баз в северо-восточной провинции Хасака на территорию Ирака, сообщает телеканал Al-Khabar Television со ссылкой на местные источники.

Колонна из 30 грузовиков с бронетехникой и военной техникой выехала из провинции Хасака и проследовала в северный Ирак через контрольно-пропускной пункт Аль-Валид. Кроме того, два военных самолета ВТА ВВС США с солдатами и снаряжением на борту взлетели из американской авиабазы «Камень Жизни», расположенной в северо-восточной части провинции Хасака. В дополнении ко всему, в четверг колонна из 57 бронемашин покинула американскую авиабазу Хераб Гуэр и направилась в Ирак.