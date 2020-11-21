США резко сокращают свой военный контингент в Сирии
21 ноября 2020, 19:00[ «Аргументы Недели» ]
Войска Соединенных Штатов, незаконно размещенные в Сирии, вывели свою военную технику и солдат из баз в северо-восточной провинции Хасака на территорию Ирака, сообщает телеканал Al-Khabar Television со ссылкой на местные источники.
Колонна из 30 грузовиков с бронетехникой и военной техникой выехала из провинции Хасака и проследовала в северный Ирак через контрольно-пропускной пункт Аль-Валид. Кроме того, два военных самолета ВТА ВВС США с солдатами и снаряжением на борту взлетели из американской авиабазы «Камень Жизни», расположенной в северо-восточной части провинции Хасака. В дополнении ко всему, в четверг колонна из 57 бронемашин покинула американскую авиабазу Хераб Гуэр и направилась в Ирак.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.