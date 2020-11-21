Турция в ближайшее время направит свои войска в Азербайджан
21 ноября 2020, 16:07[ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что турецкий контингент сухопутных войск завершил подготовку и вскоре может быть направлен в Азербайджан для наблюдения за прекращением огня в Карабахе. Сообщает новостное агентство «Анадолу».
«Наши солдаты скоро направляются в Азербайджан. Сухопутные войска Турции завершили подготовку к выполнению своих обязанностей после подписания соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном», - заявил Хулуси Акар. Сейчас Анкара ожидает запрос на введение войск от Баку. Турция - один из важнейших союзников Азербайджана, считает Акар. Именно Анкара простимулировала Баку отбить карабахский регион у армянских сил.
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