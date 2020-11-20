США готовятся к наступательным действиям против РФ и КНР

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20 ноября 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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ВМС США в стремлении догнать и перегнать Россию и Китай в создании гиперзвукового оружия пока преуспевают вербально. Есть заявление о том, что американские атомные субмарины получат гиперзвуковые ракеты не как запланировано к 2028 году, а уже к 2025 году. Об этом сообщает издание Diplomat.

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) разрабатывает гиперзвуковое оружие для всех видов ВС: Сухопутных войск (Армии), ВМС, ВВС и, возможно, для Корпуса морской пехоты. Принцип разгона боеголовки (БГ) до требуемой скорости будет такой: носитель поднимет планерную конструкцию на большую высоту, а затем БГ с помощью разгонного двигателя и гравитации получит требуемое ускорение. На пике скорость боевого блока будет превышать число Маха в пять или шесть раз.

Глава программы развития стратегических систем военно-морских сил вице-адмирал Джонни Вулф заявил на форуме на этой неделе, что к 2025 году гиперзвуковое оружие будет размещено в ограниченном объеме на подводных лодках. В качестве носителей скорее всего будут использоваться баллистические ракеты. По мнению экспертов план предусматривает временные подводные платформы для размещения гиперзвукового оружия морского базирования, которое будет использоваться до тех пор, пока не будут готовы новые ударные подводные лодки типа «Вирджиния», имеющие большее водоизмещение и укрупненные пусковые установки.

В настоящее время под гиперзвуковое оружие адаптируются четыре подлодки класса «Огайо» ( чей срок службы уже приближаются к 40 годам). По планам ВМС США их вывод из боевого состава планируется с 2026 года по 2028 год. То есть ко времени принятия на вооружение субмарин класса «Вирджиния». Стремление Америки как можно быстрее поставить на боевое дежурство гиперзвуковое оружие морского базирования объясняется планами Пентагона оперировать в океанских районах в достаточной близости от берегов России и Китая, чтобы обезопасить свои корабли, и иметь возможность применять новые ракеты против наземных ударных комплексов противника. Похоже, что все потуги США в ускорении разработок гиперзвукового оружия делаются в рамках концепции молниеносного глобального удара, предназначенного в первую очередь для уничтожения сухопутных стратегических ядерных сил РФ и КНР. Как угрозу для своего флота США рассматривает и сухопутные китайские гиперзвуковые комплексы. Получается, что Вашингтон намерен воевать вдали от своих территорий. И вести исключительно наступательные, а не оборонительные боевые действия.