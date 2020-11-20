Турецкие войска атакуют курдов на севере Сирии

Подразделения армии Турции и союзные ей боевики атакуют силы ополчения Западного Курдистана (YPG) в двух районах северной части сирийских провинций Ар-Ракка и Алеппо. Об этом сообщает новостное агентство Al-Masdar news.
В пятницу обстрелу подверглись позиции YPG в районе города Аль-Баб в северо-восточной части провинции Алеппо. Сутками ранее турки обстреляли курдское ополчение в районе населенного пункта Айн Исса (один из северных районов провинции Ар-Ракка). Военные источники отмечают, что активизация боевых действий турецких войск и союзных им боевиков произошла, спустя несколько дней после подписания в Москве, между Россией, Арменией и Азербайджаном трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
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