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Турецкие войска атакуют курдов на севере Сирии

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие войска атакуют курдов на севере Сирии
Фото: соцсети

Подразделения армии Турции и союзные ей боевики атакуют силы ополчения Западного Курдистана (YPG) в двух районах северной части сирийских провинций Ар-Ракка и Алеппо. Об этом сообщает новостное агентство Al-Masdar news.

В пятницу обстрелу подверглись позиции YPG в районе города Аль-Баб в северо-восточной части провинции Алеппо. Сутками ранее турки обстреляли курдское ополчение в районе населенного пункта Айн Исса (один из северных районов провинции Ар-Ракка). Военные источники отмечают, что активизация боевых действий турецких войск и союзных им боевиков произошла, спустя несколько дней после подписания в Москве, между Россией, Арменией и Азербайджаном трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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