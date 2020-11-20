Иракские военные отбили атаку джихадистов в центре страны

Аргументы Недели → Армия 13+

20 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Ирака пресекли попытку проникновения террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в район Джазират Ас-Сайния провинции Салах-эд-Дин в центральной части страны. Сообщает сирийское новостное агентство SANA, ссылаясь на багдадское издание Alsumaria News.

Бойцы 31-й бригады шиитского ополчения (Хашд Аш-Шааби, ныне именуемое агентством SANA - Силами народной мобилизации), вступили в бой с группой террористов ИГ и заставили ее отступить в глубь пустыни. Подробности столкновения не сообщаются, о потерях сторон информации также нет. Впрочем, можно предположить, что произошел конфликт между солдатами 31-й бригады шиитского ополчения и отрядом самообороны одного из суннитских арабских племен, из тех, что населяют большую пустыню, охватывающую территории нескольких сопредельных стран: Ирака, Саудовской Аравии и Сирии.