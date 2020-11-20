Военные строители установят плавучую насосную станцию в Кадыковском карьере в Крыму

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20 ноября 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские военные установят насосную станцию в Кадыковском карьере в Крыму, она будет поднимать на высоту 105 метров до 15 тысяч кубометров воды ежедневно. Сообщает Минобороны РФ.

Плавучая насосная станция. Ее установят на водной поверхности в самой глубокой точке Кадыковского карьера, которая в сутки сможет поднимать 15 тысяч кубических метров воды на расчетную высоту 105 метров.

Насосная станция станет самым важным звеном этого водопровода из Кадыковского карьера в реку Черная протяженностью 10 километров. Далее вода будет идти на городские узлы забора воды.

С высоты 105 метров вода в реку Черная будет идти самотеком по трубе. Обслуживанием нового водовода займутся сотрудники местного водоканала. Предварительно они пройдут комплексную подготовку. Для кадрового состава строится административно-бытовой корпус. Безопасность всех звеньев гидрологического объекта обеспечат системы видеонаблюдения и распознавания.