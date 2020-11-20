Военные досрочно построят комплекс переброски воды в реку Черная в Крыму
20 ноября 2020, 14:31[ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно сдадут в Крыму новый гидрологический комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная, что позволит решить вопрос обеспечения чистой водой жителей Севастополя. Сообщает МО РФ.
В Минобороны рассказали, что проект нового водовода на реке Бельбек предусматривает строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тысяч кубометров. В него будет поступать основной водяной поток, а после многоступенчатой очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод.
Для возведения водосбросной дамбы и ковшового водозабора на объекте смонтирован мобильный бетонный завод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тысяч кубометров воды в сутки.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.