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Военные досрочно построят комплекс переброски воды в реку Черная в Крыму

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Военные досрочно построят комплекс переброски воды в реку Черная в Крыму
Фото: соцсети

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России досрочно сдадут в Крыму новый гидрологический комплекс для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная, что позволит решить вопрос обеспечения чистой водой жителей Севастополя. Сообщает МО РФ.

В Минобороны рассказали, что проект нового водовода на реке Бельбек предусматривает строительство водоочистных сооружений с водопроводными насосными станциями, а также ковшового водозабора речной воды на 150 тысяч кубометров. В него будет поступать основной водяной поток, а после многоступенчатой очистки вода будет подаваться в действующий Днепровский водопровод.

Для возведения водосбросной дамбы и ковшового водозабора на объекте смонтирован мобильный бетонный завод. Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тысяч кубометров воды в сутки.

ША

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