Минобороны РФ наладило закрытую информационную систему для общения с властями субъектов Федерации

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20 ноября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские военные с помощью системы «Портал» создали закрытое информационное пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сообщает МО РФ.

«С субъектами Российской Федерации налажен информационный обмен через систему «Портал». Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти», - сказал он на межведомственной научно-практической конференции.

Шойгу отметил, что система межведомственного взаимодействия выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие. По его словам, выработаны новые формы и методы взаимодействия, «достигнут более качественный уровень оперативности и слаженности».

Кроме того, министр рассказал, что большое внимание уделяется реализации госпрограммы вооружения, выполнение которой мониторится ежедневно, и развитию системы военно-патриотического воспитания молодёжи.

«Помимо этого, в работе с региональными властями успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. Выполнение такого широкого спектра задач потребовало согласованных подходов и инициативных действий органов государственной власти», - добавил Шойгу.