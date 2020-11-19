Лондон увеличивает свой военный бюджет

Аргументы Недели → Армия 13+

19 ноября 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны Великобритании в следующие четыре года выделят дополнительно к обычному бюджету 16,5 млрд фунтов стерлингов (почти $22 млрд). Что бы успокоить общественность премьер Джонсон сообщил, что эта мера защитит сотни тысяч рабочих мест и создаст 40 тыс. новых за четыре года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на ТК «Би-Би-Си».

Борис Джонсон все же был достаточно откровенен в своих высказываниях. «Я решил, что эпоха сокращения нашего оборонного бюджета должна закончиться, и она заканчивается сейчас», - заявил он. Из его уст стало известно, что у британского военного ведомства появится космическое командование и начнет функционирование спецподразделение, предназначенное для наступательных действий в киберпространстве. Благодаря космическому командованию Великобритания, по замыслу Джонсона, будет способна запускать свои ракеты на орбиту уже к 2022 году.

Дополнительные средства, главным образом, пойдут на реализацию старых программ, на закупку бронетехники взамен устаревшей, строительство новых боевых кораблей и для поддержания ядерного арсенала страны, на новаторски нужды отпущено 1,5 млрд фунтов.