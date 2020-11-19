Организационное ядро МЦГР 19 ноября 2020 года самолетами ВТА доставлено в Нагорный Карабах

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19 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования создаются целевые подразделения. Ядро центра отправлено в Карабах. Сообщение поступило из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе, в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы 5 центров: Центр гуманитарного разминирования; Центр примирения враждующих сторон (в т.ч. отдел психологической работы, теле- и радиовещательные станции, редакция газеты «Вестник миротворца»);Центр транспортного обеспечения; Центр медицинского обеспечения; Центр торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро Межведомственного центра гуманитарного реагирования 19 ноября 2020 года самолетами Военно-транспортной авиации доставлено в Нагорный Карабах и с 20 ноября 2020 года приступит к выполнению первоочередных мероприятий.