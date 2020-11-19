Австралийские солдаты упражнялись в «кровопускании» на афганских узниках

Аргументы Недели → Армия 13+

19 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военное ведомство Австралии провело расследования незаконного убийства 39 афганских заключенных, фермеров и мирных жителей, в которой обвиняют австралийских военнослужащих. Об этом заявил глава Сил обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл в четверг. Он указал, что выявлены вопиющими случаи, когда вновь заступившие в караул по охране тюрьмы австралийские военнослужащие стреляли в заключенного, чтобы совершить традиционный акт своего первого убийства, это называлось «кровопускание». Затем готовилось официально сообщение австралийского воинского контингента в Афганистане, о том, что заключенные были врагами, убитыми в бою. Данную информацию распространило новостное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Кэмпбелл сообщил журналистам в Канберре, что незаконные убийства начались в 2009 году, причем большинство из них произошло в 2012 и 2013 годах. Он сказал, что эта «эгоцентричная воинская культура» поощрялась среди австралийских десантников. Причем шло своеобразное соревнование между различными подразделениями австралийских войск, а убитым афганцам подбрасывали оружие и другие предметы, для доказательства, что они принадлежали к силам сопротивления.

В докладе о результатах расследования воинских преступлений, допущенных австралийскими военнослужащими в ходе выполнения миссии в Афганистане, также, указано о жестоком обращении с заключенными под стражу афганцами. Пока под следствием находятся 25 австралийских военных, судом рассматривается 23 преступных эпизода. В докладе также отмечено, что среди австралийских военных были те, кто отказывался принимать участие в «кровопускании», к ним сослуживцы относились с презрением.

Судя по всему, вскрыто только незначительное количество зверств, совершенных международными силами НАТО и партнеров в Афганистане, так сказать – вершина айсберга. Главные разоблачения еще впереди.