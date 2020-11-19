На прошедшем 19 ноября заседании ОДКБ определили мероприятия боевой подготовки на 2021 год

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19 ноября 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова 19 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. Сообщило МО РФ.

В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Киргизской Республики, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ и заместитель Генерального секретаря ОДКБ.

В ходе заседания главы военных делегаций обсудили военно-политическую обстановку на границах ОДКБ. Договорились продолжить обмен информацией о вызовах и угрозах государствам – членам Организации в целях выработки и принятия совместных решений по обеспечению коллективной безопасности. Подвели итоги военного сотрудничества государств – членов ОДКБ в 2015–2020 годах и определили основные направления его развития на очередной пятилетний период. Уточнили порядок дальнейшей работы по организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в следующем году, совершенствованию структуры и состава Коллективных авиационных сил ОДКБ, обеспечению готовности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ к выполнению задач по предназначению.

Были также рассмотрены вопросы взаимодействия оборонных ведомств государств Организации в области военной медицины. Рекомендовали уполномоченным органам военного управления оборонных ведомств государств – членов ОДКБ ежегодно проводить рабочие встречи руководителей медицинских служб по наиболее актуальным проблемным вопросам медицинского обеспечения.