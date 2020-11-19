19 ноября Россия отмечает день ракетных войск и артиллерии

Аргументы Недели → Армия 13+

19 ноября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В Указе Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» говорится, что ежегодно 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эту дату приурочили к началу контрнаступления под Сталинградом.

Еще задолго до российского президента, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов в боевых действиях были отмечены учреждением праздника - Дня артиллерии. А в 1964 году этот памятный день получил новое название - День ракетных войск и артиллерии. Впервые о канонирах заговорили на Руси еще в конце XIV века. В 1382 году защитники Москвы стреляли из кованных пушек по войскам хана Тохтамыша, осадившего Первопрестольную. Правда, тогда, это москвичам не помогло, вероломный потомок Чингиз Хана город взял, разграбил и спалил дотла.

Окончательно артиллерия утвердилась у нас уже в XVI. В начале XVIII века произошло разделение артиллерии на полевую (в том числе полковую), крепостную и осадную. Среди орудий выделяли по задачам: пушки, гаубицы, мортиры. Ближе к концу XVIII века появилась конная артиллерия.

К началу кампании 1812 года в составе русских войск имелось 27 армейских и одна гвардейская артиллерийская бригада. Каждая из бригад состояла из 6 рот (на тот момент основная тактическая единица): двух батарейных, двух легких, одной конной и одной «пионерской» (инженерной). Каждая рота имела по 12 орудий. Таким образом, на вооружении одной бригады имелось 60 орудий. Всего же в 1812 году на вооружении русской армии состояло 1600 различных орудий. После эпохи Наполеоновских войн, примерно в 1840-х годах состав артиллерии вооруженных сил Российской империи пополнила горная артиллерия. К началу Первой мировой войны артиллерия русской императорской армии подразделялась на полевую (легкую, конную и горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную), имелось 6848 легких и 240 тяжелых орудий.

Красная Армия также делала ставку на «Бога войны», к 1941 году ее парк насчитывал более 117 тысяч артиллерийских орудий и минометов. В настоящее время ракетные войска и артиллерия ВС РФ включают в свой состав ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ, организационно состоящую из артиллерийских, ракетных, реактивных бригад, полков и дивизионов большой мощности, отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов, а также артиллерии танковых, мотострелковых, воздушно-десантных соединений и соединений войск морской пехоты. Сейчас зачастую совмещаются в одном орудии функции пушки и гаубицы. Мортиры в России называют минометами.

Армия, кроме ствольной артиллерии, имеет на вооружении реактивные системы залпового огня. Для подготовки данных для ведения огня используются цифровые технологии и спутниковая навигация. Развиваются электронные комплексы разведки, наблюдения и целеуказания. Артиллеристы стали активно использовать БПЛА для корректировки огня. Ствольные арт-системы подразделяются на буксируемые и самоходные (САУ. В парке САУ: 2С7М «Малка», 2С5 «Гиацинт», 2С3 «Акация», 2С19 «Мста», новейшая Коалиция-СВ, десантная 2С23 «Нона» и другие. В парке РСЗО такие звезды: 9А52-2Т «Смерч», 9Л51м «Торнадо», не стоит списывать со счета 9К57 «Ураган», 9К59 «Прима» и видавший виды БМ21 «Град». Венцом вооружения армейский ракетчиков конечно же является ОТРК «Искандер М».