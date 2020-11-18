Венгры жалеют, что отказались от российских Т-27 в пользу немецких Leopard 2

Аргументы Недели → Армия 13+

18 ноября 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Армия Венгрии испытывает проблемы после замены Т-72 на Leopard 2 в своем танковом парке. Для более габаритной немецкой машины не созданы условия хранения и обслуживания. Ангары – малы, специалистов-техников и подходящего для ТО оборудования катастрофически мало. Об этом сообщает ТК «Царь-Град», ссылаясь на информацию венгерской сети.

Венгерские танкисты жалуются, что из-за замены советских танков Т-72 на немецкие Leopard 2, разваливается служба войск, техника хранится под открытым небом и обслуживать немецкие танки некому. При всех неудобствах стоит помнить, что Leopard 2 как минимум на порядок дороже чем Т-72, если рассматривать весь комплекс -приобретение и эксплуатация, вместе. Журналисты шутят, - стремление поскорее избавиться от советской военной техники сыграло с венграми злую шутку.

Командир 25-й пехотной бригады венгерских ВС Леринчи Габор сокрушается и по поводу громоздкости «Леопардов» и в связи с тем, что в этих танках нет автомата заряжания башенного орудия, все приходится делать вручную. Леринчи Габор добавил, что советский Т-72 — это надёжный и проверенный танк, поэтому должен остаться на вооружении венгерской армии.