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18 ноября 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны Турции известило общественность от том, что в среду британский истребитель Eurofighter Typhoon и два турецких истребителя-бомбардировщика F-16 выполнили первый совместный тренировочный полёт. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на турецкую газету Yeni Şafak.

В турецком военном ведомстве рассказали: «В рамках подготовки стран НАТО первый тренировочный полёт был проведён с участием истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС Великобритании, прибывшего на 3-ю авиабазу в Конье, и двух самолётов F-16 из нашей 132-й эскадрильи тактического авиационного командования воздушным флотом».

Показное сближение Анкары и Лондона происходит на фоне серьёзного охлаждения отношений Турции с некоторыми ведущими странами-членами НАТО, включая США и Францию. Великобритания сотрудничает с Анкарой не только в сфере обороны, но и по линии спецслужб. Впрочем, у английской разведки долгая история работы в Турции, с учетом времен Оттоманской Порты она насчитывает не одну сотню лет. И практически всегда, если не считать непродолжительных периодов, Британия вела враждебную деятельность в Турции по отношению к России. Многие войны между нашими странами были спровоцированы именно Туманным Альбионом. Новое сближение Лондона и Анкары не сулит России ничего хорошего.