Названы имена турецких генералов, командовавших армией Азербайджана в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

18 ноября 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сеть взорвало сообщение канадского публициста Майкла Михайловича, размещенное в Twitter, в нем даны имена высокопоставленных турецких военных, которые руководили армией и ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Также появились данные о численности турецких военных, находившихся в Азербайджане во время недавних боевых действий.

Генштабом Азербайджана руководил бригадный генерал Вооруженных сил Турции Бахтияр Эрсай. Уточняется, что Анкара откровенно не симпатизирует азербайджанскому генералитету, подозревая его в сотрудничестве с Москвой. Другой турецкий военачальник, бригадный генерал Гёксель Кахья руководил ВВС Азербайджана, контролировал проведение авиаразведки и нанесение ударов беспилотниками.

Всего в Азербайджан были направлены 600 турецких военнослужащих: 250 в Нахичеванскую АР, 90 - советниками в Минобороны, 120 - на авиабазу в Габале, 20 - на авиабазу Далляр, 50- на аэродром в Евлах; 50 - в 4-й армейский корпус, 20 - на базу ВМС и в военный институт в Баку. Майкл Михайлович отказался раскрывать свои источники, но, заверил, что он надежны.