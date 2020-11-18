Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сирии, российские военные под огонь не попали

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18 ноября 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Минувшей ночью сирийская территория подверглась множественным ракетным и авиационным атакам израильских Вооруженных сил. ВВС ЦАХАЛа провели воздушный налет на цели близ Дамаска, одновременно ракетному обстрелу подверглись военные цели на юго-западе Сирии, недалеко от Голанских высот. Об этом сообщают сирийское государственное информационное агентство «САНА», а также израильское издание Times of Israel.

В среду около 3:11 ночи израильская армия подвергла ракетному обстрелу военные объекты на юге Сирии. Пуски ракет были сделаны с территории Голанских высот, находящихся под контролем Израиля. В результате (сообщает «САНА»), погибли три военнослужащих, были разрушенные некоторые сооружения (какие конкретно – не уточняется). По данным израильской стороны, ударными самолетами ВВС ЦАХАЛа была проведена воздушная атака на объекты, расположенные близ аэропорта Дамаска. В Минобороны Земли Обетованной было сделано заявление о возможном продолжении «акций возмездия» за попытки бойцов иранского формирования «Кудс» причинить ущерб израильским военным.

Ранее диверсанты из иранской организации «Кудс» установили противопехотные мины на маршруте патрулирования израильских военных на Голанских высотах. Как возмездие за эту акцию в ночь на Среду боевая израильская авиация атаковала восемь военных целей на территории Сирии, половина из них находится в предместьях Дамаска, другая – в непосредственной близости от Голанских высот. Эта информация поступила от командования ЦАХАЛа.

В качестве целей были выбраны: пункты управления, военный городок 7-ой дивизии сирийских Вооруженных сил, боевые позиции зенитных ракетных комплексов сирийских войск ПВО. По данным, приведенным газетой Times of Israel, в результате атаки погибло не менее 10 сирийских и иранских военнослужащих. Командование сил обороны Еврейского государства заявило, что планирует продолжить акции возмездия, следующим целями будут склады вооружений и боеприпасов. Также поступило сообщение о приведении в полную боевую готовность израильской эшелонированной системы ПВО/ПРО, на случай если Иран или Сирия решаться на военный ответ.

Напоминаем, что иранские формирования, действующие в Сирии, стараются располагать свои объекты близ позиций российских военных, таким образом обеспечить себе безопасность. Это создает определенную угрозу для группировки ВС РФ в Сирии. Из российских военных источников известно, что Генштабы РФ и Израиля поддерживают оперативную связь, чтобы избежать различных неприятных случайностей. Но, не все можно предусмотреть, о том свидетельствует гибель российского разведывательного самолета со всем его экипажем.