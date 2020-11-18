Бакинский соловей грубо сфальшивил на дипломатическом фронте

Аргументы Недели → Армия 13+

18 ноября 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели», Иванов С. М., независимый эксперт по проблемам Южного Кавказа, кандидат исторических наук ]

Фото: соцсети

Как известно, официальный представитель Баку в Москве накануне попытался оправдать ничем не мотивированное убийство российских военных летчиков азербайджанской стороной и заявил: «На войне как на войне — всякое может быть». При этом господин Полад не пояснил, о какой-такой войне идет речь? Ведь Россия не находится в состоянии войны с Азербайджаном, а российский военный вертолет был сбит над территорией дружественного РФ государства – Армении, в 200 км от зоны боевых действий вокруг Карабахского конфликта.

Налицо уголовное преступление и грубое нарушение международного права. Поэтому МИД РФ и ответил незадачливому послу: «Ваше заявление – это большая ошибка. Если бы Россия исповедовала принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным». Неужели азербайджанские власти забыли уроки грузинского кризиса августа 2008 года, когда в ответ на военные провокации Саакашвили против Южной Осетии и миротворцев, российские танки за несколько часов вышли на подступы к Тбилиси и Поти?

МИД России осудил циничное и провокационное заявление бывшего эстрадного артиста и министра культуры, а ныне посла Азербайджана в Российской Федерации Полада Бюльбюль-оглы: «Представителям Азербайджана не стоит допускать двусмысленных заявлений в связи со сбитым азербайджанцами российским боевым вертолетом…».

Последовавшие заявления чиновников из окружения Алиева с попытками дезавуировать эти провокационные высказывания посла-артиста выглядят малоубедительными. В подобных случаях неуважительного и оскорбительного отношения к стране пребывания послов отзывают и меняют на более адекватных и профессиональных.

Чем же можно объяснить этакую хлестаковщину и разнузданность в поведении азербайджанского посла в Москве? Может быть это эйфория от мнимой победы Баку в Карабахе? Ведь еще не все похоронены из 4 тысяч погибших с обеих сторон конфликта, продолжается обмен телами погибших и пленными, больницы и госпиталя забиты тяжело ранеными, населенные пункты и инфраструктура разрушены, дома и церкви горят. Это скорее напоминает «Пиррову победу», когда в войне нет победителей. Проиграли два великих народа: азербайджанский и армянский, а с ними пострадали и россияне. Пропасть вражды и взаимной неприязни между народами лишь увеличилась.

Больше всего выиграли от этой очередной военной провокации и кровавой трагедии турецкие власти, которые сделали еще один шаг по пути реализации своего лозунга: «Два государства – один народ». Бакинскому соловью невдомек, что политые так обильно кровью азербайджанцев и армян земли вокруг Нагорного Карабаха, как и весь Азербайджан, поглощает ненасытный турецкий султан Эрдоган. В планы Анкары входит воссоздание былого величия Османской империи в ее прежних границах и объединение тюркоязычного мира под знаменами новоявленных янычар. И хотя непосредственно в боевых действиях эти самые янычары в Карабахе не засветились, предпочитая отсиживаться в штабах и тылах, но, как опытные провокаторы и кукловоды, они сыграли свою гнусную роль в создании военного перевеса в пользу своих бакинских марионеток. Для исполнения «грязной работы» в Карабахе турки наняли радикальных исламистов-джихадистов из Ливии и Сирии. Не исключено, что именно эти подонки-террористы и сбили российский военный вертолет в небе Армении (им это делать не впервой).

Гитлер тоже обещал малым народам Советского Союза всякие льготы в случае перехода на его сторону, создавал даже части СС из представителей Средней Азии и Кавказа и что из этого вышло? Примерно такие же посулы, как и в Баку, Эрдоган озвучивает в Ашхабаде и Ташкенте, в столице Албании и Косово, перед туркоманами на севере Ирака и Сирии, на Кипре, талдычит на форумах крымских татар и черкесов в Стамбуле. Получается уже не два, а много государств и один великий тюркский народ под эгидой новоявленного турецкого султана Эрдогана.

Конечно, господину Поладу все это невдомек, и он пытается оправдать преступные действия бандитов с ПЗРК в руках, которые сбили вертолет, убили двух офицеров-россиян, тяжело ранили третьего. Это вписывается в общую национал-экстремистскую риторику Баку, когда псевдогероями становятся люди, подобные азербайджанскому офицеру, зарубившему спящего коллегу-армянина во время пребывания на курсах обучения за рубежом.

Думается, что не все азербайджанцы мыслят, как этот артист-посол. Исторически народы Южного Кавказа страдали от нападений турок и персов и искали защиты со стороны российского государства. Вместе мы били турок и персов, во времена СССР вместе разгромили орды гитлеровской Германии. Гражданами Российской Федерации по праву стали несколько миллионов азербайджанцев и армян, которые верой и правдой служат своему Отечеству.

Уверен, что завеса взаимной вражды и ненависти рано или поздно будет преодолена и эти два народа будут жить в мире и дружбе, а народ Нагорного Карабаха самоопределится в соответствии с его доброй волей и интересами, чтобы сохранить свою национальную самобытность.