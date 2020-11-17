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США сокращают войска в Афганистане, Ираке и Сомали

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

США сокращают войска в Афганистане, Ираке и Сомали
Фото: соцсети

За оставшиеся два месяца пребывания на посту президента Америки Дональд Трамп хочет успеть значительно сократить американские военные контингенты в Афганистане, Ираке и Сомали. Об этом сообщают ведущие мировые новостные агентства.

Сейчас военные американские контингенты насчитывают: в Афганистане (по разным данным) от 4500 до 5000 военнослужащих, в Ираке до 3000, в Сомали до 700. Ранее США обещали полностью вывести войска из Афганистана к ближайшему Рождеству (25 декабря), сейчас принято решение лишь о частичном выводе войск. Одновременно с сокращением в трех вышеуказанных странах, идет наращивание военного контингента США в Сирии.

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