США сокращают войска в Афганистане, Ираке и Сомали
17 ноября 2020, 19:46[ «Аргументы Недели» ]
За оставшиеся два месяца пребывания на посту президента Америки Дональд Трамп хочет успеть значительно сократить американские военные контингенты в Афганистане, Ираке и Сомали. Об этом сообщают ведущие мировые новостные агентства.
Сейчас военные американские контингенты насчитывают: в Афганистане (по разным данным) от 4500 до 5000 военнослужащих, в Ираке до 3000, в Сомали до 700. Ранее США обещали полностью вывести войска из Афганистана к ближайшему Рождеству (25 декабря), сейчас принято решение лишь о частичном выводе войск. Одновременно с сокращением в трех вышеуказанных странах, идет наращивание военного контингента США в Сирии.
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