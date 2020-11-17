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На участке дороги до Степанакерта открыто безопасное движение

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

На участке дороги до Степанакерта открыто безопасное движение
Фото: соцсети

В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 25 наблюдательных постах. В Степанакерте развернут штаб российского контингента миротворческих сил, с командного пункта которого осуществляется управление миротворческой операцией. Сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта, протяженностью 28 км. С 10.00 сегодняшнего дня по нему открыто безопасное движение гражданского автотранспорта.16 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца.

Безопасность передвижения колонн обеспечивали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции. В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста.

Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124.Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 162 самолето-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22.

16 ноября самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Ульяновск-Восточный переброшено инженерно-саперное подразделение 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа со специальной техникой и оборудованием. Военнослужащие приступили к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов. Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов также задействованы служебные собаки.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2020 года под руководством Минобороны России продолжается формирование на территории Нагорного Карабаха Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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