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Эфиопская армия готовится раздавить повстанцев в Тыграе

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Эфиопская армия готовится раздавить повстанцев в Тыграе
Фото: соцсети

В ближайшее время начнется основная военная операция эфиопских правительственных войск на севере страны, против «Фронта освобождения Тыграя», об этом во вторник заявил премьер-министр Абий Ахмед. Об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед лауреат Нобелевской премии мира прошлого года, по-прежнему отвергает международные призывы к диалогу и деэскалации конфликта на севере страны. В сообщении в социальной сети он сказал, что трехдневный срок, предоставленный лидерам и повстанцам Тыграйского района, «сегодня истек».

Уже во вторник авиация ВВС Эфиопии бомбила некоторые объекты на территории мятежного Тыграя. Есть сведения о гибели мирных жителей. Число беженцев, прибывающих в соседний Судан, ежедневно увеличивается почти на 4 тыс. человек.

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