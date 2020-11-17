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Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты «Союз-2»

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты «Союз-2»
Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2» с блоком спутников, который состоится 24 ноября, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс», - доложил министру главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Ранее представитель компании-оператора «Спутниковая система Гонец» сообщил, что на 24 ноября намечен второй в году запуск с космодрома в Плесецке трех спутников связи «Гонец-М». В будущем их планируется запускать «Союзами-2» с космодрома Восточный.

Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-22 позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома Плесецк состоялся в ноябре 2004 года.

Низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников - по три аппарата в четырёх орбитальных плоскостях.

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