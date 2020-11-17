Израиль хочет до инаугурации Байдена получить от США бетонобойную бомбу для борьбы с Ираном

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17 ноября 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Израиль в ходе предстоящего ближневосточного турне. Отмечается, что кроме прочих вопросов будет поднята тема о возможной передаче Еврейскому государству тяжелого авиационного вооружения. Израилю требуется повысить свой военный потенциал в связи с тем, что он остается в противостоянии с Ираном один на один, поскольку с приходом в Белый Дом Джо Байдена политике Вашингтона по отношению к Тегерану скорее всего изменится. Во всяком случае кандидат в президенты США от Демократической партии обещал вернуться к ядерной сделке, аннулированной Дональдом Трампом в 2018 году. Об этом пишет портал EADaily, ссылаясь на газету The Jerusalem Post.

Заявления Израиля о намерениях бомбить ракетные шахты и предприятия Исламской республики, производящие ядерное сырье, в последнее время звучать все чаще. Иранские стратегические объекты находятся под землей и хорошо укреплены, чтобы их уничтожить нужно специфическое авиационное вооружение. Вероятно, Израиль надеется получить от США планирующие противобункерные тяжелые бомбы GBU-57. У этой игрушки солидные габариты, длинна – 6м, общий вес 13608 кг, ее боевая часть потянет на 2700 кг. Если верить официальной информации разработчиков, GBU-57 способна пробивать перекрытие, исполненное из высокомарочного железобетона, толщиной до 60 м. Есть во всем проекте передачи Еврейскому государству такого оружия одно существенное - но. Для доставки GBU-57 к цели необходимы такие носители, как B-2, B-1 или B-52., то есть тяжелые бомбардировщики, коих, как известно у Израиля и в помине нет. Поэтому Иерусалиму придется выпрашивать в комплекте с бомбой соответствующие авиационные платформы – носители. А времени на это осталось очень мало инаугурация Байдена пройдет традиционно 20 января.

Возможность у США передать бомбардировщики B-1 есть, американские ВВС постепенно от них избавляются с прицелом на скорое введение в строй универсальной авиационной платформы дальнего действия В-21.