Эскадрилью F-22 Raptor передали в подчинение Тихоокеанского командования США

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16 ноября 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Самолет-невидимка пятого поколения F-22 Raptor входит в состав 1-го истребительного авиаполка (авиакрыла) ВВС США, дислоцированного на военной базе Андерсен, на острове Гуам в 600 км на восток от побережья Китая. Сообщение об этом распространено в Интернете.

Истребители 94-ой эскадрильи 1-го авиаполка размещены на базе ВВС Андерсен, на острове Гуам, для выполнения совместных с союзниками миссий в западной части Тихого океана. Пентагон намеренно усилил самолетами пятого поколения F-22 Raptors Тихоокеанское командование США (USPACOM), по мнению Вашингтона это необходимо для стратегического сдерживания вероятного противника (конечно же имеется ввиду не только Китай, но и Россия и КНДР).



F-22 — это многозадачный, сверхзвуковой боевой самолет - невидимка, который может избегать обнаружения противником, летать на сверхзвуковой скорости, обладает высокой маневренностью и может применяться как в ударных, так и в разведывательных целях. На веб-сайте ВВС США отмечается, что F-22, критически важный компонент Глобальной ударной группы, предназначен для быстрого и удаленного проецирования господства в воздухе и нейтрализации угроз.