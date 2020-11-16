Танковые батальоны корпуса морской пехоты США будут перевооружены

Аргументы Недели → Армия 13+

16 ноября 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рота Браво 2-го танкового батальона 2-й дивизии морской пехоты (MARDIV) выведена из боевого состава. Торжественная церемония по этому поводу прошла на военной базе Лежен, штат Северная Каролина, 13 ноября сего года. Этот вид ВС США в настоящее время готовят для ведения боевых действий на территории Китая. Об этом сообщает портал «Defense blog».

«Рота Чарли, 2-й танковый батальон, прослужила 2-й MARDIV почти 80 лет и была деактивирована в ответ на будущую модернизацию корпуса морской пехоты (КМП)», - говорится в пресс-релизе. Корпус морской пехоты реорганизует танковые батальоны, которые пока остаются без танков, в соответствии с указаниями командования и в соответствии с планом перевооружения «Marine Corps Force Design 2030». Отмечается, что 2-й танковый батальон пока выводится из боевого состава, чтобы оптимизировать возможности Корпуса морской пехоты по ведению экспедиционных действий.

В 15-страничном документе излагается план модернизации корпуса морской пехоты в соответствии с новой «Стратегией национальной обороны», причем в рамках имеющихся финансовых средств. Сообщается что КМП будет вооружен в духе войн будущего и в качестве главного противника назван Китай.