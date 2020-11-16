СМИ США сообщают, что Американские военные защищают сирийскую нефть от сирийского правительства и России

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16 ноября 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Войска США продолжают контролировать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии. Их основная задача не допустить проникновения в нефтеносные районы не только самопровозглашенное «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), но и Ирака, и правительства Сирии, а также - российских войск. Сообщает американский информационный портал Defense blog.

В настоящее время солдаты США в Сирии заняты охраной и обороной нефтяных месторождений. Американская мотопехота в Заевфратье оснащена боевыми машинами M2 Bradley. Согласно недавнему заявлению военного ведомства Соединенных Штатов, американские войска находятся в Сирии для поддержки миссии «Объединенной военной группы» в рамках операции «Внутренняя решимость» (CJTF-OIR).

В то же время Пентагон заявил, что США не получают прибыли от сирийской нефти, несмотря на отправку войск для защиты нефтяных месторождений на востоке страны. Кроме того подчеркивается, что доходы от нефти поступают в Сирийские демократические силы (SDF), ключевого союзника США в военной кампании против ИГ. По словам официальных лиц США, цель состоит в том, чтобы дать группировкам SDF «возможность наращивать свои силы в кампании против ИГ».

Данное заявление выглядит как откровенная ложь, поскольку оно противоречит словам высказанным президентом США Трампом, о необходимости покрыть расходы Америки на сирийскую войну за счет сирийских природных ресурсов. Им также была названа компания посредник в реализации сирийской нефти – это саудовская компания Аш-Шарк Аль-Аусат. Это дело темное, даже ОПЕК не знает об объемах добычи сирийской нефти на приисках, контролируемых американцами. Сейчас под контролем США и их союзников курдов находится до 70% нефтяных и газовых месторождений САР. Среди них самыми крупными считаются: Аль-Омар, где до 2011 года добывалось до 80 000 баррелей в сутки, Ат-Танак в Дейр-эз-Зоре, с уровнем добычи 40 тысяч баррелей нефти в сутки, Ар-Румейлан, ас-Сувайдия, а также 1322 нефтяных и 25 газовых скважин, расположенных в районах Эш-Шаддади, Аль-Джибса и Аль-Гуль на юге провинции Эль-Хасака.