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Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху
Фото: соцсети

Договор о передачи части земель Карабаха Азербайджану призвал отвергнуть Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Видеозапись его обращения опубликована 15 ноября на официальной странице Армянской церкви, Святого Престола Киликии в Facebook. Арам I назвал соглашение о перемирии документом, который полон «неопределенных и опасных положений». Об этом сообщает информационное агентство «Красная Весна».

«Все подотчетны народу и отвечают перед историей — теперь нужно вместе принять решение», — заявил киликийский Католикос в послание по поводу недавних событий в Арцахе и Армении. Он призвал совместными усилиями Армении и диаспоры добиться признания Республики Арцах. «Дорогие соотечественники, именно с этим осознанием мы и должны действовать. Слава нашим воинам, герою-Арцаху, слава Армении», — заявил Арам I. Он попросил армянский народ действовать в рамках закона и не прибегать к насилию. При этом он подчеркнул, что не должно ущемляться право граждан на свободное выражение мнения.

ША

Армия

Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху

Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху

Договор о передачи части земель Карабаха Азербайджану призвал отвергнуть Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Видеозапись его обращения опубликована 15 ноября на официальной странице Армянской церкви, Святого Престола Киликии в Facebook.

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