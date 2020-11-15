Иерарх Армянской церкви призвал отказаться от трехстороннего договора по Карабаху

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15 ноября 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Договор о передачи части земель Карабаха Азербайджану призвал отвергнуть Католикос Великого Дома Киликийского Арам I. Видеозапись его обращения опубликована 15 ноября на официальной странице Армянской церкви, Святого Престола Киликии в Facebook. Арам I назвал соглашение о перемирии документом, который полон «неопределенных и опасных положений». Об этом сообщает информационное агентство «Красная Весна».

«Все подотчетны народу и отвечают перед историей — теперь нужно вместе принять решение», — заявил киликийский Католикос в послание по поводу недавних событий в Арцахе и Армении. Он призвал совместными усилиями Армении и диаспоры добиться признания Республики Арцах. «Дорогие соотечественники, именно с этим осознанием мы и должны действовать. Слава нашим воинам, герою-Арцаху, слава Армении», — заявил Арам I. Он попросил армянский народ действовать в рамках закона и не прибегать к насилию. При этом он подчеркнул, что не должно ущемляться право граждан на свободное выражение мнения.