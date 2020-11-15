Войска Азербайджана готовы занять Кельбаджарский район
15 ноября 2020, 21:36[ «Аргументы Недели» ]
Азербайджанские войска находятся в полной готовности занять Кельбаджарский район. Об этом в пятницу новостному агентству Trend сообщил начальник управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана Гусейн Велиев.
Баку согласился дать Еревану отсрочку на вывод войск из Кельбаджарского района в Карабахе до 25 ноября. В соответствии с достигнутыми трехсторонними договорённостями армянские власти непризнанной республики Нагорного Карабаха (НКР) передают под контроль пять районов. Кроме того, по сообщениям Минобороны РФ на территории НКР строго соблюдается режим прекращения огня, российские миротворцы занимают свои позиции на линии соприкосновения и в Лачинском коридоре.
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