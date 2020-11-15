Силы специальных операций США получат новую снайперскую винтовку

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15 ноября 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Американская компания Barrett Firearms объявила о подписанным контракте с Командованием силами специальных операций армии США (USSOCOM) на поставку высокотехнологичной снайперской винтовки MK22. Об этом сообщает портал «Israel defense».

В своем заявлении компания Barrett Firearms сообщила, что винтовки Multi-Role Adaptive Design (многозадачные с адаптивным дизайном, проще говоря со сменными стволами разного калибра и сложной обвеской) Mark 22 соответствуют всем техническим требованиям Министерства обороны США. С момента заключения контракта в марте 2019 года MK22 завершил все этапы испытаний. В результате Barrett получил первоначальный производственный заказ, и поставки начнутся в январе 2021 года.

На веб-сайте Defense Blog отмечалось, что USSOCOM объявила в 2016 году, что они ищут модульную многокалиберную (со сменными стволами разных калибров) снайперскую винтовку с продольно-скользящим затвором, способную вести огонь патронами 300 Norma Magnum (7,62х61мм), 338 Norma Magnum и 7,62x51 мм. MK22 — это модифицированная версия готовой к продаже многофункциональной адаптивной конструкции Barrett. Считается, что он повышает боевую эффективность и живучесть снайпера за счет увеличения дистанции и точности огня. MK22 также превосходит снайперские винтовки, которые в настоящее время находятся на вооружении Армии США, благодаря своей повышенной точности, портативности, универсальности. Помимо сменяемости стволов, в ее комплектацию входит дневная и ночная оптика.

В основном, снайперами используется следующий перечень боеприпасов: дальнобойный патрон .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм), «серединный» патрон - .300 Winchester Magnum (7,62×67 мм); для малых дистанций - не дорогой .308 Winchester (7,62×51 мм NATO). Но, в технических условиях для этой винтовки оговорены другие боеприпасы. Новость в основном состоит в том, что кроме перечисленных были выбраны патроны .300 Norma Magnum и .338 Norma Magnum, которые появились в каталоге компании Barrett Firearms только в 2019-ом году, к этим двум, добавился и третий - новый патрон .300 PRC.