Сепаратисты из эфиопского региона Тыграй обстреляли Эритрею
15 ноября 2020, 14:38[ «Аргументы Недели» ]
Столица Эритреи Асмэра подверглась обстрелам из реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль в интервью агентству Associated Press. Сообщает «Интерфакс».
Причиной обстрелов стало то, что войска Эритреи выступили на стороне правительственной армии Эфиопии, воюющей против «Народного фронта освобождения Тыграя». Война стала последствием распри правительства в Аддис-Абебе и местных властей в Тыграе. Эфиопский премьер Абий Ахмед Али, недавно получивший Нобелевскую премию мира, не нашел ничего лучшего чем организовать военную операцию против тыграйских сепаратистов.
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