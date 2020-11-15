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Сепаратисты из эфиопского региона Тыграй обстреляли Эритрею

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Сепаратисты из эфиопского региона Тыграй обстреляли Эритрею
Фото: соцсети

Столица Эритреи Асмэра подверглась обстрелам из реактивных систем залпового огня. Об этом рассказал лидер эфиопского региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль в интервью агентству Associated Press. Сообщает «Интерфакс».

Причиной обстрелов стало то, что войска Эритреи выступили на стороне правительственной армии Эфиопии, воюющей против «Народного фронта освобождения Тыграя». Война стала последствием распри правительства в Аддис-Абебе и местных властей в Тыграе. Эфиопский премьер Абий Ахмед Али, недавно получивший Нобелевскую премию мира, не нашел ничего лучшего чем организовать военную операцию против тыграйских сепаратистов.

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