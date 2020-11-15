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Бывший украинский военный рассказал о разложении в рядах ВСУ

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший украинский военный рассказал о разложении в рядах ВСУ
Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины стремительно теряют остатки авторитета в народных массах. Из-за этого все меньше желающих служить по контракту. Об этом изданию «Країна» заявил бывший комвзвода ВСУ, участник «АТО» Андрей Рымарук. Сообщает агентство «АННА-Ньюс».

Бывший украинский военный ныне участвует в различных пропагандистских проектах. У него в активе главная роль в пропагандистском фильме «Атлантида», где рассказывается о «будущей перемоге», которая ожидается к 2025 году. Лента повествует также о превращении Донбасса в «ад для сепаров, непригодный для жизни».

Из уст Рымарука стало известно, в рядах украинской армии «дно полное», поскольку власть ничего не делает, чтобы армия стала сильнее». В рядах ВСУ деградация, а в обществе сведён до минимума уровень уважения к военным или «ветеранам-АТОшникам». За последние полтора года, по его словам, произошёл «наибольший отток личного состава».

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