Эстонский пехотный взвод завершил подготовку для военной миссии в Мали

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15 ноября 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

На военной базе НАТО, расположенной в эстонском населенном пункте Тапа, завершил подготовку пехотный взвод, который отправится в Мали для ротационной замены. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на эстонское издание err.ee.

Бойцы закончили курс подготовки, носящий наименование Sleipnir-8. В ближайшее время они отправятся в Западную Африку, для участия в операции «Бархан», которую проводят французские военные при поддержке международного контингента. Эстонское командование проведет плановую ротацию. Задачи для эстонских военных в Мали определены, это караульная служба и патрулирование местности. Париж привлекает контингенты разных государств (в том числе и африканских) для участия в операции «Бархан», чтобы придать ей вид международный, в противном случае все выглядело бы как банальная оккупация Францией своей бывшей колонии. Напоминаем, что кроме Мали действия операции «Бархан» ведутся на территории Буркина-Фасо, Мавритании и Нигера.