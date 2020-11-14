Противолодочный боевой корабль «Вице-адмирал Кулаков» прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш

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14 ноября 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

«Вице-адмирал Кулаков», фото: минобороны.рф

Боевой корабль Северного флота России «Вице-адмирал Кулаков» направляется в Северное море. Экипаж корабля пересек пролив после проведения тренировки в плавании, которая была реализована, несмотря на плохие метеоусловия.

До этого корабль пополнил запасы топлива от среднего морского танкера «Академик Пашин» во время стоянки в международных водах залива Сены.

За все время пути «Вице-адмирал Кулаков» прошел более 25 тысяч морских миль, совершив заходы в порты Алжира, Греции, Кипра и Сирии. Он вышел из Североморска 4,5 месяца назад.