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США чрезвычайно тревожат российские «Посейдоны»

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

США чрезвычайно тревожат российские «Посейдоны»
Фото: соцсети

В Вашингтоне выразили тревогу по поводу создания для ВФМ российских ВС необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Америка опасается, что Москва применит этот вид вооружений, обладающее исключительным стратегическим могуществом, заявил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Сообщает портал EADaily, ссылаясь на «РИА-Новости».

Форд считает, что «Посейдоны» будут использоваться для затопления американских городов при помощи ядерных цунами. «Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой «Посейдон», которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», —заявил представитель Госдепа США.

Он так же упомянул, что у Москвы на вооружении по-прежнему может находиться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой». Напоминаем, что система «Периметр» совершит запуск межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в автоматическом режиме по намеченным целям, если весь личный состав РВСН и верховное командование страны будут уничтожены.

США чрезвычайно тревожат российские «Посейдоны»

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